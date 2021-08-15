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Депай сделал первое результативное действие в Примере спустя всего 19 минут. Видео

Депай сделал первое результативное действие в Примере спустя всего 19 минут. Видео
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Сегодня, 15 августа, проходит 1-й тур испанской Примеры, в котором «Барселона» принимает на своём поле «Реал Сосьедад».

На 19-й минуте встрече новичок «сине-гранатовых» Мемфис Депай выполнил подачу со штрафного, которую успешно замкнул Жерар Пике. Стоит отметить, что последний раз испанец забивал в Примере в сентябре 2019-го.

Видео гола Жерара Пике

Обслуживает встречу бригада арбитров во главе с Алехандро Хосе Эрнандес Эрнандесом. Ему помогают ассистенты Хосе Энрике Наранхо Перес и Диего Санчес Рохо. Резервный рефери — Алонсо Де Эна Вольф.

«Барселона» в 38 матчах набрала 79 очков и заняла третье место в турнирной таблице испанской Примеры сезона-2020/2021. «Реал Сосьедад» в прошлом сезоне набрал 62 очка и занял пятое место. Чемпионом страны стал «Атлетико» (86).

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