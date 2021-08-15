Депай сделал первое результативное действие в Примере спустя всего 19 минут. Видео
Поделиться
Сегодня, 15 августа, проходит 1-й тур испанской Примеры, в котором «Барселона» принимает на своём поле «Реал Сосьедад».
На 19-й минуте встрече новичок «сине-гранатовых» Мемфис Депай выполнил подачу со штрафного, которую успешно замкнул Жерар Пике. Стоит отметить, что последний раз испанец забивал в Примере в сентябре 2019-го.
Обслуживает встречу бригада арбитров во главе с Алехандро Хосе Эрнандес Эрнандесом. Ему помогают ассистенты Хосе Энрике Наранхо Перес и Диего Санчес Рохо. Резервный рефери — Алонсо Де Эна Вольф.
«Барселона» в 38 матчах набрала 79 очков и заняла третье место в турнирной таблице испанской Примеры сезона-2020/2021. «Реал Сосьедад» в прошлом сезоне набрал 62 очка и занял пятое место. Чемпионом страны стал «Атлетико» (86).
Комментарии
- 15 августа 2021
-
22:44
-
22:41
-
22:38
-
22:36
-
22:28
-
22:00
-
21:55
-
21:54
-
21:40
-
21:39
-
21:31
-
21:02
-
20:51
-
20:43
-
20:41
-
20:31
-
20:25
-
20:23
-
20:22
-
20:18
-
20:17
-
20:08
-
20:05
-
20:03
-
20:00
-
19:58
-
19:58
-
19:57
-
19:55
-
19:41
-
19:37
-
19:34
-
19:27
-
19:22
-
19:17
Партнерский контент