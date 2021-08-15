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«Краснодар» обыграл тульский «Арсенал» со счётом 3:2

«Краснодар» обыграл тульский «Арсенал» со счётом 3:2
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В матче 4-го тура РПЛ «Краснодар» обыграл тульский «Арсенал». Встреча проходила в Краснодаре на одноимённом стадионе и завершилась со счётом 3:2.

На 10-й минуте матча защитник туляков Артём Суханов продрался по правому флангу и прострелил низом в штрафную, Евгений Луценко набежал и в касание вколотил мяч в нижний угол ворот.

На 24-й минуте хозяева поля сравняли счёт. Последовал длинный заброс в штрафную гостей, Классон сделал скидку на Кабелла, который легко ушёл от Чаушича и пробил мимо Коченкова.

Спустя 5 минут «Краснодар» вырвался вперёд благодаря голу Юрия Газинского. Кабелла навесил с углового, Кордоба поборолся и сделал скидку во вратарскую, а Газинский аккуратно переправил мяч в дальний угол.

На 37-й минуте краснодарцы совершили перехват и убежали в атаку. Кордоба дошёл до штрафной, выдержал паузу и аккуратно уложил мяч в нижний угол ворот, увеличив преимущество хозяев.

На 86-й минуте матча туляки отыграли один гол. Панченко с линии штрафной зарядил низом — Агкацев отразил мяч, но Луценко подкараулил отскок и пробил точно в дальний угол.

Встречу обслуживала судейская бригада во главе с Павлом Шадыхановым из Москвы. Помогали ему ассистенты Андрей Болотенков (Москва) и Денис Березнов (Москва). Резервный арбитр — Дмитрий Стрельцов (Ростов-на-Дону).

«Краснодар» в четырёх турах набрал 6 очков. Южане идут на 7-м месте. «Арсенал» (3) на 13-м месте.

Россия - Премьер-Лига. 4-й тур
15 августа 2021, воскресенье. 20:00 МСК
Краснодар
Краснодар
Окончен
3 : 2
Арсенал
Тула
0:1 Луценко – 10'   1:1 Кабелла – 24'   2:1 Газинский – 29'   3:1 Кордоба – 37'   3:2 Луценко – 86'
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