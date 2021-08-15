«Спартак-2» на последних минутах вырвал победу у «Алании»

В матче 6-го тура Футбольной национальной лиги «Спартак-2» переиграл «Аланию». Встреча проходила на стадионе «Академия «Спартак» имени Ф. Черенкова — поле №4» в Москве и завершилась со счётом 3:2.

На 7-й минуте счёт открыл полузащитник москвичей Степан Мельников. Спустя пять минут нападающий «Спартака-2» Владислав Шитов увеличил преимущество хозяев.

Во втором тайме полузащитник «Алании» Давид Кобесов отыграл один мяч. Затем форвард владикавказской команды Ислам Машуков сравнял счёт. Победный гол забил защитник «Спартака-2» Артём Воропаев на 90-й минуте.

«Спартак-2» набрал 10 очков и занимает девятое место в турнирной таблице Футбольной национальной лиги. «Алания» (10) находится на восьмой строчке в таблице.