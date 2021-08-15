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Нуну Санту прокомментировал первую победу на посту главного тренера «Тоттенхэма» в АПЛ

Нуну Санту прокомментировал первую победу на посту главного тренера «Тоттенхэма» в АПЛ
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Главный тренер «Тоттенхэма» Нуну Эшпириту Санту прокомментировал победу в матче с «Манчестер Сити» в стартовом туре английской Премьер-лиги сезона-2021/2022. Стоит отметить, что это был первый матч португальца на посту главного тренера «шпор» в официальных матчах.

«Потрясающий стадион! Я впечатлён. Это был хороший день. Мы провели отличную работу перед этим матчем и были вознаграждены. Конечно, не всё прошло идеально, но что касается организации игры и идеи — всё было отлично.

С каждым днём я всё больше узнаю футболистов, мы пытаемся установить энергию между нами, которая будет нас двигать вперёд. Любому коллективу это необходимо.

Футболу чего-то не хватало всё это время, и с приходом болельщиков это ощущение пропало. Сегодня они есть, а значит, всё в порядке», — сказал Нуну Эшпириту Санту после матча.

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