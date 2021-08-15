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«Рубин» дома сыграл вничью с «Крыльями Советов»

«Рубин» дома сыграл вничью с «Крыльями Советов»
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В матче 4-го тура РПЛ казанский «Рубин» сыграл вничью с «Крыльями Советов». Встреча проходила на стадионе «Ак Барс Арена (Казань Арена)» и завершилась со счётом 1:1.

На 59-й минуте первый гол в матче забил нападающий «Крыльев Советов» Иван Сергеев. Антон Зиньковский исполнил шикарную передачу пяткой, которая разрезала центр казанской обороны, Сергеев подхватил мяч и уверенным ударом поразил нижний угол ворот.

Спустя четыре минуты Хван Ин Бём сравнял счёт. При выполнении стандарта от края штрафной Хван несильно пробил в сторону ворот, где несколько игроков проскочило мимо мяча, который в итоге залетел под самую штангу.

«Рубин» набрал 10 очков и занимает второе место в турнирной таблице РПЛ. «Крылья Советов» (1) находятся на 14-м месте.

Россия - Премьер-Лига. 4-й тур
15 августа 2021, воскресенье. 20:00 МСК
Рубин
Казань
Окончен
1 : 1
Крылья Советов
Самара
0:1 Сергеев – 59'   1:1 Бём – 63'
Комментарии
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