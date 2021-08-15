Аяз Гулиев вышел на поле в матче РПЛ впервые с ноября 2019 года

Полузащитник тульского «Арсенала» Аяз Гулиев в матче 4-го тура Российской Премьер-Лиги «Краснодар» — «Арсенал» вышел на поле впервые с ноября 2019 года.
Напомним, последний раз на поле в матче Российской Премьер-Лиги Аяз Гулиев появлялся 4 ноября 2019 года в игре между «Спартаком» и «Арсеналом».
После этого у футболиста произошёл конфликт с тренерским штабом красно-белых и он был отстранён от тренировок с первой командой.
Гулиев является воспитанником московского «Спартака». Летом 2018 года он перешёл в «Ростов» за € 500 тыс. Спустя полгода спартаковцы совершили обратный трансфер игрока за € 1 млн. В минувшем сезоне 24-летний хавбек не провёл ни одной официальной встречи за красно-белых.
11 мая «Спартак» сообщил о расторжении контракта с Гулиевым по соглашению сторон.
- 15 августа 2021
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