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Аяз Гулиев вышел на поле в матче РПЛ впервые с ноября 2019 года

Аяз Гулиев вышел на поле в матче РПЛ впервые с ноября 2019 года
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Полузащитник тульского «Арсенала» Аяз Гулиев в матче 4-го тура Российской Премьер-Лиги «Краснодар» — «Арсенал» вышел на поле впервые с ноября 2019 года.

Напомним, последний раз на поле в матче Российской Премьер-Лиги Аяз Гулиев появлялся 4 ноября 2019 года в игре между «Спартаком» и «Арсеналом».

После этого у футболиста произошёл конфликт с тренерским штабом красно-белых и он был отстранён от тренировок с первой командой.

Гулиев является воспитанником московского «Спартака». Летом 2018 года он перешёл в «Ростов» за € 500 тыс. Спустя полгода спартаковцы совершили обратный трансфер игрока за € 1 млн. В минувшем сезоне 24-летний хавбек не провёл ни одной официальной встречи за красно-белых.

11 мая «Спартак» сообщил о расторжении контракта с Гулиевым по соглашению сторон.

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