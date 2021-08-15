Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
«Сочи» — «Химки». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Гвардиола — о дебюте Грилиша за «Манчестер Сити»: он был великолепен

Гвардиола — о дебюте Грилиша за «Манчестер Сити»: он был великолепен
Комментарии

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола дал комментарий по поводу дебюта Джека Грилиша в матче английской Премьер-лиги с «Тоттенхэмом» (0:1).

«Он был великолепен. Его индивидуальные действия позволяли нам создавать моменты. К сожалению, мы не смогли выиграть в его дебют, но Джек сыграл очень хорошо. Он практически не теряет мяч и он очень опасен вблизи штрафной.

Такой старт для команды — это нормально. У нас не было должной подготовки, многие вернулись после Евро совсем недавно. Кевин Де Брёйне, например, не провёл ни одной тренировки. Я уверен, что с каждым матчем мы будем становиться всё лучше и в конце концов покажем, на что способна наша команда», — приводит слова главного тренера «горожан» BBC.

Новость по теме
Нуну Санту прокомментировал первую победу на посту главного тренера «Тоттенхэма» в АПЛ
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021