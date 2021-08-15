Гвардиола — о дебюте Грилиша за «Манчестер Сити»: он был великолепен
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Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола дал комментарий по поводу дебюта Джека Грилиша в матче английской Премьер-лиги с «Тоттенхэмом» (0:1).
«Он был великолепен. Его индивидуальные действия позволяли нам создавать моменты. К сожалению, мы не смогли выиграть в его дебют, но Джек сыграл очень хорошо. Он практически не теряет мяч и он очень опасен вблизи штрафной.
Такой старт для команды — это нормально. У нас не было должной подготовки, многие вернулись после Евро совсем недавно. Кевин Де Брёйне, например, не провёл ни одной тренировки. Я уверен, что с каждым матчем мы будем становиться всё лучше и в конце концов покажем, на что способна наша команда», — приводит слова главного тренера «горожан» BBC.
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