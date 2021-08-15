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Дмитрий Парфёнов прокомментировал поражение от «Краснодара»

Дмитрий Парфёнов прокомментировал поражение от «Краснодара»
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Главный тренер тульского «Арсенала» Дмитрий Парфёнов прокомментировал поражение от футбольного клуба «Краснодар».

«Двоякое впечатление от игры. Считаю, что нужно было более спокойно и хладнокровно играть с таким соперником. Противник бросает много сил в атаку, оставляет пустые зоны, тем самым позволяя нам проводить атаки. Как раз это у нас и не получалось после забитого мяча. У нас было много потерь в простых ситуациях, напряжение нарастало, отсюда было так много моментов возле наших ворот. Конечно, в перерыве были корректировки, во втором тайме мы стали больше выходить со своей половины поля. Мы хотели перевернуть игру в нашу сторону, хотя изначально нужно было не доводить до такого положения.

Нам предстоит разбор матча, посмотрим на игру каждого, в том числе и на новых игроков. Хотя, когда команда не выигрывает, нет смысла оценивать каждого футболиста отдельно, мы смотрим на командные действия.

Во втором тайме мы перестали бояться принимать мячи, снизили количество ошибок в простых ситуациях, доводили атаки до конца и создавали ещё моменты. Наверное, прибавили в игре за счёт движения, немного завелись после первого тайма», — передаёт слова Парфёнова корреспондент «Чемпионата» Виктория Давыдова.

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