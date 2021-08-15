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«Барселона» обыграла «Реал Сосьедад» в стартовом туре Примеры

«Барселона» обыграла «Реал Сосьедад» в стартовом туре Примеры
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В первом туре Примеры сезона-2021/2022 «Барселона» на своём поле уверенно обыграла «Реал Сосьедад» со счётом 4:2.

На 19-й минуте встречи новичок «сине-гранатовых» Мемфис Депай выполнил подачу со штрафного, которую успешно замкнул Жерар Пике. В конце первого тайма датчанин Мартин Брейтуэйт увеличил преимущество, а на 59-й минуте оформил дубль. Стоит отметить, что Брейтуэйт сумел за один матч забить столько же голов, сколько за весь предыдущий сезон в Примере.

На 82-й минуте гости благодаря усилиям Хулена Лобете отыграли один мяч, а спустя всего 3 минуты и вовсе сократили отставание до минимума. На сей раз со штрафного отличился Микель Оярсабаль.

В компенсированное время Серхи Роберто забил ещё один мяч в ворота «Реала Сосьедад» и установил окончательный счёт — 4:2.

Испания - Примера. 1-й тур
15 августа 2021, воскресенье. 21:00 МСК
Барселона
Барселона
Окончен
4 : 2
Реал Сосьедад
Сан-Себастьян
1:0 Пике – 19'   2:0 Брейтуэйт – 45+2'   3:0 Брейтуэйт – 59'   3:1 Лобете – 82'   3:2 Оярсабаль – 85'   4:2 Роберто – 90+1'
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