«Барселона» обыграла «Реал Сосьедад» в стартовом туре Примеры

В первом туре Примеры сезона-2021/2022 «Барселона» на своём поле уверенно обыграла «Реал Сосьедад» со счётом 4:2.

На 19-й минуте встречи новичок «сине-гранатовых» Мемфис Депай выполнил подачу со штрафного, которую успешно замкнул Жерар Пике. В конце первого тайма датчанин Мартин Брейтуэйт увеличил преимущество, а на 59-й минуте оформил дубль. Стоит отметить, что Брейтуэйт сумел за один матч забить столько же голов, сколько за весь предыдущий сезон в Примере.

На 82-й минуте гости благодаря усилиям Хулена Лобете отыграли один мяч, а спустя всего 3 минуты и вовсе сократили отставание до минимума. На сей раз со штрафного отличился Микель Оярсабаль.

В компенсированное время Серхи Роберто забил ещё один мяч в ворота «Реала Сосьедад» и установил окончательный счёт — 4:2.