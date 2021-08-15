Гончаренко рассказал о конфликте Тонни де Вильены и Владимира Ильина

Главный тренер футбольного клуба «Краснодар» Виктор Гончаренко после победы над тульским «Арсеналом» рассказал о конфликте Тонни де Вильены и Владимира Ильина.
«Санкции Вильены никак не связаны с конфликтом с Ильиным. Да, у нас была стычка, но в любом коллективе, а он у нас вполне здоровый, может возникнуть какая-то неприятная ситуация. Игроки могут завестись после какого-то игрового эпизода, но всё обсуждается и решается без каких-либо проблем. То, что было вчера, и должно оставаться вчерашним днём. Что касается Вильены, он по-своему понимает свой контракт, интерпретирует иначе пункты из контракта. Ему нужно внимательнее посмотреть некоторые пункты и понять, что клуб в данной ситуации абсолютно прав», — передаёт слова наставника «быков» корреспондент «Чемпионата» Виктория Давыдова.
- 16 августа 2021
-
00:17
-
00:04
- 15 августа 2021
-
23:54
-
23:33
-
23:26
-
23:20
-
23:13
-
23:10
-
23:03
-
23:00
-
22:57
-
22:55
-
22:44
-
22:41
-
22:38
-
22:36
-
22:28
-
22:00
-
21:55
-
21:54
-
21:40
-
21:39
-
21:31
-
21:02
-
20:51
-
20:43
-
20:41
-
20:31
-
20:25
-
20:23
-
20:22
-
20:18
-
20:17
-
20:08
-
20:05