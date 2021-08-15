Гончаренко рассказал о конфликте Тонни де Вильены и Владимира Ильина

Главный тренер футбольного клуба «Краснодар» Виктор Гончаренко после победы над тульским «Арсеналом» рассказал о конфликте Тонни де Вильены и Владимира Ильина.

«Санкции Вильены никак не связаны с конфликтом с Ильиным. Да, у нас была стычка, но в любом коллективе, а он у нас вполне здоровый, может возникнуть какая-то неприятная ситуация. Игроки могут завестись после какого-то игрового эпизода, но всё обсуждается и решается без каких-либо проблем. То, что было вчера, и должно оставаться вчерашним днём. Что касается Вильены, он по-своему понимает свой контракт, интерпретирует иначе пункты из контракта. Ему нужно внимательнее посмотреть некоторые пункты и понять, что клуб в данной ситуации абсолютно прав», — передаёт слова наставника «быков» корреспондент «Чемпионата» Виктория Давыдова.