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Гончаренко рассказал о конфликте Тонни де Вильены и Владимира Ильина

Гончаренко рассказал о конфликте Тонни де Вильены и Владимира Ильина
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Главный тренер футбольного клуба «Краснодар» Виктор Гончаренко после победы над тульским «Арсеналом» рассказал о конфликте Тонни де Вильены и Владимира Ильина.

«Санкции Вильены никак не связаны с конфликтом с Ильиным. Да, у нас была стычка, но в любом коллективе, а он у нас вполне здоровый, может возникнуть какая-то неприятная ситуация. Игроки могут завестись после какого-то игрового эпизода, но всё обсуждается и решается без каких-либо проблем. То, что было вчера, и должно оставаться вчерашним днём. Что касается Вильены, он по-своему понимает свой контракт, интерпретирует иначе пункты из контракта. Ему нужно внимательнее посмотреть некоторые пункты и понять, что клуб в данной ситуации абсолютно прав», — передаёт слова наставника «быков» корреспондент «Чемпионата» Виктория Давыдова.

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