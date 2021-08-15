Слуцкий объяснил, почему Кварацхелия не вышел в основе на матч с «Крыльями Советов»
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Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий ответил на вопрос, почему полузащитник Хвича Кварацхелия не вышел в основном составе казанской команды на матч с «Крыльями Советов» (1:1).
«Потому что он сегодня и вышел очень несвежим, и видно было, что он утомлён. Не стоит забывать, что Хвича ещё молодой игрок, и играть в таком режиме: через два на третий, на таком тяжёлом поле, когда его бесконечно бьют, к нему приковано огромное внимание – он просто бы не выдержал ещё играть сегодня.
Почему Иван Игнатьев опять начал в запасе? Потому что я решил, что Костюков будет эффективнее. Бакаев провёл не лучший матч? Согласен», — приводит слова Слуцкого пресс-служба «Рубина».
Кварацхелия появился на поле на 56-й минуте, заменив Сеада Хакшабановича.
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