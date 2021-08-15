Главный тренер футбольного клуба «Краснодар» Виктор Гончаренко прокомментировал победу над тульским «Арсеналом».

«Мы давно не выигрывали в чемпионате в домашнем матче. Безусловно, мы рады сегодня получить три очка в такой тяжёлой игре. Если оценивать игру, конечно, мы не должны были доводить игру до нервной концовки. Первый мяч достаточно легко залетел в наши ворота, сегодня очередной незабитый нами пенальти. Конечно, ошибки присутствуют. Качество атаки компенсировало работу защиты, в которой сегодня было достаточно много пробоин. Повторюсь, при всех недочётах, это важная победа после двух поражений подряд.



Что касается линии защиты, в таком сочетании мы даже на тренировках работали всего два раза. Игрой в целом доволен, особенно Корнюшиным, он с листа хорошо сыграл, принёс много пользы. Надеемся, что он будет только прибавлять, потому что у него есть все качества для того, чтобы вырасти в хорошего защитника. Черников играл на непривычной для себя позиции, показал себя достаточно хорошо. С натяжкой можно оценить работу защиты на четыре, мы всё-таки пропустили два гола. По скорости, агрессивным действиям и игре головой Черников порадовал. Он может играть как в центре, так и в центре защиты.



Капитанская повязка у Крыховяка? Никого не хочу обижать, но есть такие игроки, которые рождены для того, чтобы быть капитанами. На мой взгляд, это Крыховяк, он такой.



Конечно, низкая реализация моментов является проблемой. Важно, что моменты есть, нужно работать над тем, чтобы более качественно их реализовывать. Мы, наверное, могли и не проиграть «Химкам», если бы реализовали всё, что создали. Хотелось бы отметить, что забивать два-три гола для нашего чемпионата является неплохим результатом, так как у нас много команд, которые играют закрыто.



Мы заранее определяем пенальтистов. На игре они сами вправе принимать решение. Учитывая то, что Кордоба в прошлый раз забил, выбор ребят остановился на нём.



Для некоторых игроков позволительна некоторая свобода. Крыховяк хорошо понимает, когда можно пробить, а когда лучше отдать передачу на фланг. Может быть, иногда он торопится, но самое главное, что у него есть чёткое понимание и видение игры, у него всегда несколько вариантов развития событий.



Трансфер Классона в ПАОК? Адресуйте этот вопрос куда-то в Грецию. Наверно, это будет правильно. Что касается трансферов, пока окно открыто, всё может быть», — передаёт слова наставника «Краснодара» корреспондент «Чемпионата» Виктория Давыдова.