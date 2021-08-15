Слуцкий: Самошников играет на высоком уровне. Он может и должен играть ещё лучше

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий ответил на вопрос о возможном вызове защитника Ильи Самошникова в сборную России.

«Является ли Самошников первой опцией в выборе левого защитника сборной России? В сборной есть тренер, пусть он и определяет, кто и куда является кандидатом. Я считаю, что Самошников играет на высоком стабильном уровне. Больше того, я считаю, что он может и должен играть ещё лучше», — приводит слова Слуцкого пресс-служба «Рубина».

В матче 4-го тура РПЛ казанский «Рубин» сыграл вничью с «Крыльями Советов». Встреча проходила на стадионе «Ак Барс Арена (Казань Арена)» и завершилась со счётом 1:1. На 59-й минуте первый гол в матче забил нападающий «Крыльев Советов» Иван Сергеев. Антон Зиньковский исполнил шикарную передачу пяткой, которая разрезала центр казанской обороны, Сергеев подхватил мяч и уверенным ударом поразил нижний угол ворот. Спустя четыре минуты Хван Ин Бём сравнял счёт. При выполнении стандарта от края штрафной Хван несильно пробил в сторону ворот, где несколько игроков проскочило мимо мяча, который в итоге залетел под самую штангу.