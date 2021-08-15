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Быстров — о лимите на легионеров: полная отмена — это будет караул

Быстров — о лимите на легионеров: полная отмена — это будет караул
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Бывший игрок «Зенита» Владимир Быстров прокомментировал слухи об отмене лимита на легионеров в Российской Премьер-Лиге.

«Отменили – и привезли всяких чёрненьких, беленьких, сереньких футболистов, любого цвета, и они будут играть, а наши будут сидеть. Не было бы лимита, да, я бы конкурировал за место в составе, но при выборе между мной и иностранцем тренер выбирал бы иностранца, потому что он его купил, получил, может, за него какие-то деньги.

Вы же знаете, как наши клубы работают на этом рынке. Полная отмена без всяких санкций – это будет караул. Например, купил легионера, заплатил эту сумму в детский футбол, развиваешь школу. Тогда да. Покупайте. Хоть 10 легионеров. Вы тогда будете качественно к этому подходить, вы будете за ними смотреть, чтобы они не просто бегали абы как и занимали чьё-то место. И наши тогда будут конкурировать», – сказал Быстров в эфире «Матч ТВ».

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