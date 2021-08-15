Игрок «Бордо» потерял сознание в матче с «Марселем». Футболисты закрыли его от камер

Нападающий «Бордо» Самюэль Калу потерял сознание в начале матча 2-го тура Лиги 1 с «Марселем».

Спустя четыре минуты после начала игры Калу стоял в стенке перед штрафным ударом и внезапно упал на газон. Партнёры по команде, как в ситуации с хавбеком сборной Дании Кристианом Эриксеном, обступили игрока и закрыли его от камер. На поле выбежали медики и привели футболиста в сознание.

Калу самостоятельно покинул поле, после чего вернулся в игру на несколько минут, однако главный тренер «Бордо» Владимир Петкович всё-таки решил заменить форварда. Вместо Калу вышел Реми Уден.

Напомним, 12 июня в концовке первого тайма матча Евро-2020 Дания — Финляндия (0:1) Эриксен упал на газон и потерял сознание. Спортсмену оказывали экстренную помощь на поле на протяжении 15 минут, затем его увезли в больницу. Позднее выяснилось, что игрок перенёс остановку сердца. Кристиану установили кардиовертер-дефибриллятор.