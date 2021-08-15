Зиньковский — о голе «Рубина»: самый быстрый мяч из возможных

Полузащитник футбольного клуба «Крылья Советов» Антон Зиньковский прокомментировал результат матча с казанским «Рубином».



«Недоволен результатом, так как по счёту мы сначала повели и думали, что игра сложится по сценарию, который нам будет удобен, но через минуту-две мы пропустили. Самый быстрый мяч из возможных, в первой же атаке. Из-за этого не смогли удержать победу», — сказал Зиньковский в эфире «Матч Премьер».

В матче 4-го тура РПЛ казанский «Рубин» сыграл вничью с «Крыльями Советов». Встреча проходила на стадионе «Ак Барс Арена (Казань Арена)» и завершилась со счётом 1:1.



На 59-й минуте первый гол в матче забил нападающий «Крыльев Советов» Иван Сергеев. Антон Зиньковский исполнил шикарную передачу пяткой, которая разрезала центр казанской обороны, Сергеев подхватил мяч и уверенным ударом поразил нижний угол ворот.