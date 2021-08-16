Михаил Кержаков прокомментировал ничью с московским «Локомотивом»
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Вратарь петербуржского «Зенита» Михаил Кержаков прокомментировал ничью с московским «Локомотивом» в рамках 4-го тура Российской Премьер-Лиги. Встреча завершилась со счётом 1:1.
«С одной стороны, проведя матч в меньшинстве, сыграть вничью довольно-таки неплохо, но с учётом того, что мы вели и в конце пропустили — конечно, обидно. У нас были моменты. «Локомотив» немного расслабился, когда их стало на одного больше. Что касается пенальти в наши ворота, фол был, но говорят, что до этого был фол на Венделе. Мы ждали, что будет много борьбы в матче», — сказал Кержаков в эфире канала «Матч Премьер».
«Зенит» в четырёх турах набрал 10 очков. Питерцы возглавляют турнирную таблицу в РПЛ. «Локомотив» (8) на четвёртом месте.
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