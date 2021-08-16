Смолов: по тому, как складывалась игра с «Зенитом», хорошо, что нам удалось сравнять счёт

Нападающий «Локомотива» Фёдор Смолов прокомментировал результат матча с «Зенитом» (1:1).



«У меня двоякое впечатление от матча. Достаточное количество времени играли в большинстве. Нам нужно было стараться забить гол, что логично. Тем более, мы играли дома. Но пропустили необязательную контратаку, которая привела к пенальти в наши ворота. По тому, как складывалась игра, когда даже проигрывали сопернику вдесятером, хорошо, что удалось сравнять.



Любая команда, которая играет в меньшинстве, действует более компактно и играет низко, стараясь не пропустить. Когда у одной из команд преимущество в одного игрока – это много. «Зенит», оставшись в меньшинстве, стал более мобилен и собран. Думаю, что нам надо было пробовать больше через фланги их «вскрывать», с помощью навесов и подач. От чего отталкивался при пробитии пенальти? На самом деле от себя отталкивался. Потому что мы на тренировках пенальти отрабатываем. Поэтому заранее готовился и знал, куда буду бить.



Никто не хочет проигрывать. Но вы действительно правы, что раньше, когда «Локомотив» первым пропускал, практически не одерживал волевые победы. На моей памяти был только матч с «Оренбургом», здесь же, когда мы уступали и победили. Сейчас эти результаты говорят о том, что мы стали сильнее как коллектив. Все бьются друг за друга. Никто не хочет уступать, команда не сдаётся до последнего», — приводит слова Смолова пресс-служба «Локомотива».