Смолов: по тому, как складывалась игра с «Зенитом», хорошо, что нам удалось сравнять счёт

Нападающий «Локомотива» Фёдор Смолов прокомментировал результат матча с «Зенитом» (1:1).
«У меня двоякое впечатление от матча. Достаточное количество времени играли в большинстве. Нам нужно было стараться забить гол, что логично. Тем более, мы играли дома. Но пропустили необязательную контратаку, которая привела к пенальти в наши ворота. По тому, как складывалась игра, когда даже проигрывали сопернику вдесятером, хорошо, что удалось сравнять.
Любая команда, которая играет в меньшинстве, действует более компактно и играет низко, стараясь не пропустить. Когда у одной из команд преимущество в одного игрока – это много. «Зенит», оставшись в меньшинстве, стал более мобилен и собран. Думаю, что нам надо было пробовать больше через фланги их «вскрывать», с помощью навесов и подач. От чего отталкивался при пробитии пенальти? На самом деле от себя отталкивался. Потому что мы на тренировках пенальти отрабатываем. Поэтому заранее готовился и знал, куда буду бить.
Никто не хочет проигрывать. Но вы действительно правы, что раньше, когда «Локомотив» первым пропускал, практически не одерживал волевые победы. На моей памяти был только матч с «Оренбургом», здесь же, когда мы уступали и победили. Сейчас эти результаты говорят о том, что мы стали сильнее как коллектив. Все бьются друг за друга. Никто не хочет уступать, команда не сдаётся до последнего», — приводит слова Смолова пресс-служба «Локомотива».
- 16 августа 2021
-
00:17
-
00:04
- 15 августа 2021
-
23:54
-
23:33
-
23:26
-
23:20
-
23:13
-
23:10
-
23:03
-
23:00
-
22:57
-
22:55
-
22:44
-
22:41
-
22:38
-
22:36
-
22:28
-
22:00
-
21:55
-
21:54
-
21:40
-
21:39
-
21:31
-
21:02
-
20:51
-
20:43
-
20:41
-
20:31
-
20:25
-
20:23
-
20:22
-
20:18
-
20:17
-
20:08
-
20:05