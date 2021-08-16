«Севилья» разгромила «Райо Вальекано». Лука Зидан был удалён на 16-й минуте

Завершился матч первого тура чемпионата Испании, в котором «Севилья» принимала «Райо Вальекано». Встреча состоялась в Севилье на стадионе «Рамон Санчес Писхуан» и завершилась разгромной победой хозяев со счётом 3:0.

«Райо Валькано» остался в меньшинстве на 16-й минуте. Прямую красную карточку получил Лука Зидан. На 19-й минуте «Севилья» открыла счёт. Пенальти реализовал Юссеф Эн-Несири. На 55-й минуте хозяева удвоили преимущество в счёте. Гол в свой актив записал Эрик Ламела. На 79-й минуте Ламела оформил дубль, поставив окончательную точку в матче.

В следующем туре чемпионата Испании «Севилья» встретится с «Хетафе». «Райо Вальекано», в свою очередь, сыграет с «Реал Сосьедадом». Матчи пройдут 23 и 22 августа соответственно.