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«Севилья» разгромила «Райо Вальекано». Лука Зидан был удалён на 16-й минуте

«Севилья» разгромила «Райо Вальекано». Лука Зидан был удалён на 16-й минуте
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Завершился матч первого тура чемпионата Испании, в котором «Севилья» принимала «Райо Вальекано». Встреча состоялась в Севилье на стадионе «Рамон Санчес Писхуан» и завершилась разгромной победой хозяев со счётом 3:0.

«Райо Валькано» остался в меньшинстве на 16-й минуте. Прямую красную карточку получил Лука Зидан. На 19-й минуте «Севилья» открыла счёт. Пенальти реализовал Юссеф Эн-Несири. На 55-й минуте хозяева удвоили преимущество в счёте. Гол в свой актив записал Эрик Ламела. На 79-й минуте Ламела оформил дубль, поставив окончательную точку в матче.

В следующем туре чемпионата Испании «Севилья» встретится с «Хетафе». «Райо Вальекано», в свою очередь, сыграет с «Реал Сосьедадом». Матчи пройдут 23 и 22 августа соответственно.

Испания - Примера. 1-й тур
15 августа 2021, воскресенье. 23:15 МСК
Севилья
Севилья
Окончен
3 : 0
Райо Вальекано
Мадрид
1:0 Эн-Несири – 19' (пен)   2:0 Ламела – 55'   3:0 Ламела – 79'
Удаления: нет / Зидан – 16'
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