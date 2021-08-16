«Предатель продан». В Милане испортили граффити с изображением Ромелу Лукаку

В Милане испортили граффити с изображением Ромелу Лукаку, который в августе перебрался из «Интера» в «Челси». Лондонцы заплатили «Интеру» за бельгийца € 115 млн, что стало новым рекордом «Челси».



Изображение Лукаку было закрашено белой краской. Также на граффити написали: «Предатель продан».

Посмотреть фото можно в «Твиттере» GuillaumeMP.

Бельгиец выступал за «Интер» с 2019 года, когда перешёл из «Манчестер Юнайтед». В минувшем сезоне форвард провёл 36 матчей в Серии А, забил 24 мяча (шесть — с пенальти) и отдал 11 голевых передач. В составе «Интера» он стал чемпионом Италии.

Лукаку уже выступал за «Челси». Он перебрался в английский клуб в августе 2011 года, но не смог себя проявить. В общей сложности он провёл за команду 15 матчей и ни разу не отличился.