Хван Ин Бём прокомментировал ничью «Рубина» с «Крыльями Советов»

Корейский полузащитник «Рубина» и автор гола в ворота «Крыльев Советов» (1:1) Хван Ин Бём поделился мнением о прошедшей игре чемпионата России.

«В целом, результат расстроил. Мы могли победить, у нас были шансы. Возможно, одно очко недостаточно, но в то же время это хороший результат, потому что сезон длинный. Мы должны воспринять этот результат, как положительный. Мы играли хорошо, но не хватило удачи. Надеюсь, мы выиграем следующий матч, затем следующий. В прошлом сезоне мы заняли четвертое место, а в этом сезоне можем быть выше. Забивать приятно, но для меня самое важное – результат команды. Мы играем за команду, мы вышли побеждать, но не победили. Поэтому я рад, что забил, но не настолько, так как мы не победили. У нас есть забивные игроки – Деспот, Хакшабанович, Хвича, Бакаев, Игнатьев. Надеюсь все же, что лучшим бомбардиром станет кто-то из них, но на данный момент я им являюсь и должен насладиться моментом.

Мне нужно отдохнуть, потому что мы сыграли пять матчей за две недели. Это было сложно. Я завтра поеду на базу на процедуры по восстановлению. Нужно быть готовым к следующей игре. Хорошо, что у нас есть неделя для подготовки. Это плюс, но в то же время и минус. Конечно, мы рассчитывали играть в следующем раунде Лиги Конференций, но когда мы проиграли, я, наверное, был самым грустным человеком на планете. Моя мечта была играть в еврокубке. Мы играли за город, за команду, за болельщиков, но не достигли результата. Я был так расстроен, но мы профессиональные футболисты и должны принять удар, нужно побеждать как можно больше в чемпионате. Повторюсь, у нас есть хорошие шансы занять место выше, чем в прошлом сезоне. Плюс у нас есть ещё Кубок России в этом сезоне, там мы тоже обязаны выступить лучше, чем в прошлом розыгрыше. Нужно быть готовыми к каждому матчу», – цитирует игрока пресс-служба клуба.