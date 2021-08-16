Источник: Мбаппе не намерен подписывать 6-летний контракт с «ПСЖ»
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Форвард «Пари Сен-Жермен» Килиан Мбаппе может покинуть французский клуб. Об этом сообщает Marca.
По информации источника, 22-летний нападающий не намерен подписывать новый шестилетний контракт с клубом и планирует в летнее трансферное окно перейти в «Реал». Действующее соглашение игрока с клубом истекает в 2022 году.
В прошедшем сезоне Мбаппе принял участие в 47 матчах во всех турнирах, забил 42 гола и отдал 11 результативных передач.
Ранее стало известно, что «Ливерпуль» хочет подписать игрока бесплатно после того, как у футболиста истечёт действующий контракт.
Во время объявления состава на домашний матч 2-го тура Лиги 1 со «Страсбургом» болельщики начали активно свистеть, когда было названо имя Мбаппе.
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