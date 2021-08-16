«Бёрнли» планирует подписать игрока «Лиона» Корне

Защитник «Лиона» Максвелл Корне может продолжить карьеру в чемпионате Англии. Об этом сообщает The Sun.

По информации источника, на 24-летнего ивуарийца претендует «Бёрнли». Английский клуб предложил за игрока € 14 млн. Предложение англичан оказалось выше, чем сумма, которую ранее предлагала немецкая «Герта».

В минувшем сезоне Корне провёл 39 матчей за «Лион», на его счету четыре гола и шесть результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в € 12 млн. Корне перешёл в «Лион» в 2015 году из клуба «Мец». В сборную Кот-д’Ивуар футболист вызывается с 2017 года.

В сезоне-2020/2021 чемпионата Англии «Бёрнли» с 39 очками занял 17-е место. «Лион» в прошлом сезоне с 76 очками занял четвёртое место в чемпионате Франции.