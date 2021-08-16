Ничья «Зенита» и «Локо» в чемпионате, победа Медведева на «Мастерс». Главное к утру

«Зенит» сыграл вничью с «Локомотивом» в чемпионате России, а теннисист Даниил Медведев выиграл турнир «Мастерс» в «Торонто» — главные новости к утру в подборке «Чемпионата».
1. «Зенит» сыграл вничью с «Локомотивом» в матче с удалением и двумя пенальти.
2. Российский теннисист Даниил Медведев выиграл «Мастерс» в Торонто.
3. Чемпион мира и Европы Герд Мюллер скончался в возрасте 75 лет.
4. «Краснодар» обыграл тульский «Арсенал» со счётом 3:2.
5. ПАОК возобновил интерес к полузащитнику «Краснодара» Классону.
6. «Тоттенхэм» обыграл «Манчестер Сити» в первом туре АПЛ, несмотря на отсутствие Кейна.
7. «Барселона» обыграла «Реал Сосьедад» в стартовом туре Примеры.
8. «Милан» подпишет Влашича только в случае согласия ЦСКА на аренду с правом выкупа.
9. «Рубин» дома сыграл вничью с «Крыльями Советов».
10. Вильена хочет уйти из «Краснодара». Он отказался тренироваться из-за конфликта с Ильиным.
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