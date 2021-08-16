Фанаты «Манчестер Сити» сорвали радужный флаг болельщиков «Тоттенхэма» после поражения

В матче первого тура английской Премьер-лиги сезона-2021/2022 лондонский «Тоттенхэм Хотспур» встречался с «Манчестер Сити». Игра прошла на стадионе «Тоттенхэм Хотспур» в Лондоне и завершилась победой «шпор» со счётом 1:0. Это первое поражение «горожан» в стартовом туре с 2008 года.



После матча болельщики «Манчестер Сити» сорвали радужный флаг с эмблемой «Тоттенхэма», размещённый в дальнем углу стадиона. Флаг был вывешен представителями группы ЛГБТ-фанатов «шпор» под названием Proud Lilywhites.



Напомним, «Манчестер Сити» в 38 матчах набрал 86 очков и занял первое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2020/2021. «Тоттенхэм Хотспур» в прошлом сезоне набрал 62 очка и занял седьмое место. В тройку лидеров вошли «Манчестер Юнайтед» (74) и «Ливерпуль» (69).