«Сочи» — «Химки»: онлайн-трансляция матча РПЛ начнётся в 19:00 мск

Сегодня, 16 августа, в Сочи состоится заключительный матч 4-го тура РПЛ. «Сочи» будет принимать «Химки». Стартовый свисток прозвучит в 19:00 мск, матч состоится на стадионе «Фишт».

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Встречу будет обслуживать судейская бригада во главе с Владиславом Безбородовым из Санкт-Петербурга. Помогать ему будут ассистенты Дмитрий Чельцов (Москва) и Игорь Князев (Курс). Резервный арбитр — Андрей Фисенко (Владивосток).

«Сочи» в трёх турах набрал шесть очков. Южане уступили «Нижнему Новгороду» (0:1), а также обыграли «Ахмат» (2:1) и «Урал» (2:0). В свою очередь, «Химки» уступили «Зениту» (1:3), обыграли «Краснодар» (1:1) и сыграли вничью с «Ростовом» (1:1).