Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
«Сочи» — «Химки». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Сочи» — «Химки»: онлайн-трансляция матча РПЛ начнётся в 19:00 мск

«Сочи» — «Химки»: онлайн-трансляция матча РПЛ начнётся в 19:00 мск
Комментарии

Сегодня, 16 августа, в Сочи состоится заключительный матч 4-го тура РПЛ. «Сочи» будет принимать «Химки». Стартовый свисток прозвучит в 19:00 мск, матч состоится на стадионе «Фишт».

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Встречу будет обслуживать судейская бригада во главе с Владиславом Безбородовым из Санкт-Петербурга. Помогать ему будут ассистенты Дмитрий Чельцов (Москва) и Игорь Князев (Курс). Резервный арбитр — Андрей Фисенко (Владивосток).

«Сочи» в трёх турах набрал шесть очков. Южане уступили «Нижнему Новгороду» (0:1), а также обыграли «Ахмат» (2:1) и «Урал» (2:0). В свою очередь, «Химки» уступили «Зениту» (1:3), обыграли «Краснодар» (1:1) и сыграли вничью с «Ростовом» (1:1).

Россия - Премьер-Лига. 4-й тур
16 августа 2021, понедельник. 19:00 МСК
Сочи
Сочи
Не начался
Химки
Химки
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021