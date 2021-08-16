Шалимов: если хочешь мстить бывшему клубу, на подготовке это не скажется. Игроки — другое

Главный тренер «Урала» Игорь Шалимов рассказал, будет ли по-особенному относиться к матчам со своими бывшими командами.



«Вряд ли. Задача тренера — максимально подготовить команду. Хочешь отомстить за что-то, не хочешь, на подготовке это никак не скажется. Игроки — другое дело, у них на поле прямой контакт, настрой, физическая активность. Им есть смысл говорить о реванше. К тренерам это применимо только в плане результата», — приводит слова Шалимова «Матч ТВ».



Напомним, Шалимов стал главным тренером «Урала» 10 августа. Последним местом работы Шалимова был грозненский «Ахмат», который он тренировал с 2019 по 2020 год. До этого специалист возглавлял подмосковные «Химки», «Краснодар» и другие команды.