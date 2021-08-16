«Ливерпуль» договорился о новом контракте с Хендерсоном

Руководство «Ливерпуля» договорилось о продлении контракта с полузащитником команды Джорданом Хендерсоном, сообщает The Athletic. По данным источника, капитан команды подпишет контракт на три года с возможностью продления ещё на один, его зарплата вырастет.

Контракт Хендерсона с «Ливерпулем» рассчитан до 30 июня 2023 года. Его трансферная стоимость оценивается в € 20 млн. В прошлом сезоне он провёл 28 встреч во всех турнирах, в которых отметился одним забитым мячом и одной результативной передачей. На минувшем чемпионате Европы — 2020 он дошёл до финала со сборной Англии, отыграв пять матчей и забив один гол.

Ранее о ситуации с продлением контракта с Хендерсоном высказался главный тренер команды Юрген Клопп. Немецкий специалист выразил уверенность в том, что стороны продлят контракт.