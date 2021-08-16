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«Тоттенхэм» заинтересован в приобретении полузащитника «Кальяри» Нандеса

«Тоттенхэм» заинтересован в приобретении полузащитника «Кальяри» Нандеса
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Полузащитник «Кальяри» Наитан Нандес может продолжить карьеру в Англии, сообщает Sky Sport Italia. По данным источника, «Тоттенхэм Хотспур» сделал запрос по поводу приобретения 25-летнего уругвайца.

Сам Нандес хочет попробовать силы на более высоком уровне. При этом «Кальяри» готов продать футболиста, если получит выгодное предложение.

Пока не сообщается, в какую сумму оценивает своего игрока итальянский клуб. Но ранее СМИ утверждали, что Нандес может оказаться в «Интере». Миланцы в итоге сделали выбор в пользу полузащитника ПСВ Дензела Думфриса.

В минувшем сезоне Нандес провёл 32 матча в Серии А, забил два мяча и отдал две результативные передачи.

«Тоттенхэм» в новом сезоне стартовал с победы в матче с «Манчестер Сити» (1:0).

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