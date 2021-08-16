Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
«Сочи» — «Химки». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Нобоа: «Сочи» играет с «Химками» дома, надо побеждать. Неважно, устали мы или нет

Нобоа: «Сочи» играет с «Химками» дома, надо побеждать. Неважно, устали мы или нет
Комментарии

Полузащитник «Сочи» Кристиан Нобоа поделился ожиданиями от матча 4-го тура Российской Премьер-Лиги с «Химками».

«В матче с «Химками» будет тяжело, так как у нас был достаточно плотный график, семь или восемь игр подряд. К тому же у некоторых футболистов есть небольшие повреждения. Надо смотреть, кто будет готов выйти на поле в понедельник. Играем с «Химками» дома, надо побеждать. Устали мы или нет, тяжело ли — это неважно. Надо выигрывать — это самое главное», — сказал Нобоа в интервью пресс-службе «Сочи».

Матч 4-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022 «Сочи» — «Химки» состоится сегодня, 16 августа, на стадионе «Фишт» в Сочи. Начало встречи — в 19:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Новость по теме
Генеральный директор «Сочи» прокомментировал возможную отмену лимита в РПЛ
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021