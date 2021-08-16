Нобоа: «Сочи» играет с «Химками» дома, надо побеждать. Неважно, устали мы или нет

Полузащитник «Сочи» Кристиан Нобоа поделился ожиданиями от матча 4-го тура Российской Премьер-Лиги с «Химками».



«В матче с «Химками» будет тяжело, так как у нас был достаточно плотный график, семь или восемь игр подряд. К тому же у некоторых футболистов есть небольшие повреждения. Надо смотреть, кто будет готов выйти на поле в понедельник. Играем с «Химками» дома, надо побеждать. Устали мы или нет, тяжело ли — это неважно. Надо выигрывать — это самое главное», — сказал Нобоа в интервью пресс-службе «Сочи».

Матч 4-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022 «Сочи» — «Химки» состоится сегодня, 16 августа, на стадионе «Фишт» в Сочи. Начало встречи — в 19:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.