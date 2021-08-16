«Давай, друг мой Путин!» Чепчугов опубликовал новый загадочный пост в соцсетях

Бывший вратарь ЦСКА Сергей Чепчугов опубликовал новый пост на своей странице в социальных сетях.

«Моя задача — спасение человечества! Задача Владимира Владимировича Путина с мировыми лидерами, счастье людей и восстановление Иерусалима. Давай, друг мой Путин! Всё можно изменить, и вы — альтернатива. Жизнь так сложилась, что в 34 я начал основывать рай и ад! Моё сознание находилось в мирах без страха, я не был удивлён этим явлением, для меня это как жизнь человека на Земле», — написал Чепчугов на своей странице в «Инстаграме».

Напомним, Сергей Чепчугов защищал цвета московского ЦСКА с января 2010-го по июль 2017 года. В составе армейского клуба он провёл 28 матчей во всех турнирах, в которых пропустил 33 гола.