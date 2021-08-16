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«ПСЖ» заключил контракт с 18-летним вратарём

«ПСЖ» заключил контракт с 18-летним вратарём
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«Пари Сен-Жермен» на официальном сайте объявил о заключении контракта с голкипером Матиасом Рандриамами. Соглашение 18-летнего мадагаскарского голкипера с парижским клубом рассчитано до 30 июня 2024 года. Это первый профессиональный контракт для вратаря.

«Клуб желает Матиасу ​​больших успехов в красно-синей футболке», — говорится в сообщении пресс-службы французского клуба.

Рандриамами находился в академии «ПСЖ» с 2016 года. «Пари Сен-Жермен» в двух матчах набрал шесть очков и занимает третье место в турнирной таблице французской Лиги 1 сезона-2021/2022. Лидером соревнований является «Анже» (6). В следующем туре чемпионата Франции «ПСЖ» сыграет на выезде с «Брестом». Встреча состоится 20 августа.

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