Защитник «ПСЖ» Курзава близок к переходу в «Лион»
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Защитник «ПСЖ» Лейвин Курзава с большой долей вероятности покинет парижский клуб до закрытия трансферного окна, утверждает Foot Mercato. По данным источника, Курзава ведёт переговоры с «Лионом». В ближайшее время стороны должны окончательно договориться о контракте.
В то же время руководство «ПСЖ» обсуждает трансфер футболиста со своими визави из «Лиона».
По всей видимости, после мощной трансферной кампании «ПСЖ» игровое время Курзавы резко уменьшится. В межсезонье парижане подписали контракт с крайним защитником «Интера» Ашрафом Хакими. Вероятно, с его приходом шансы Курзавы на попадание в стартовый состав будут минимальными.
«ПСЖ» на старте нового сезона Лиги 1 одержал две победы. В свою очередь, «Лион» в двух турах набрал лишь одно очко.
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