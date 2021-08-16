В «Енисее» определились с новым главным тренером

«Енисей» планирует утвердить главным тренером команды Виктора Тренёва. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией. Ранее Тренёв был назначен исполняющим обязанности главного тренера.

«Руководство «Енисея» обращалось к Роберту Евдокимову, но он ответил отказом. После этого в клубе решили довериться Тренёву, у которого образовался хороший контакт с командой. Сам же Тренёв отказался от предложения возглавить «Кубань-Холдинг» перед этим сезоном, потому что видит себя только в красноярской команде. Ровно по этой же причине он отклонил ещё одно предложение уже по ходу этого сезона», — сказал источник «Чемпионату».

«Енисей» в шести матчах набрал семь очков и занимает 12-е место в турнирной таблице Футбольной национальной лиги сезона-2021/2022.