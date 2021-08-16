Пике: даже без Месси у «Барселоны» достаточно сильная команда, чтобы бороться за титулы

Защитник «Барселоны» Жерар Пике после матча 1-го тура Примеры с «Реалом Сосьедад» (4:2) провёл прямой эфир на платформе Twitch. Футболист поделился эмоциями от удачного старта сезона. Этот матч стал первым для «Барселоны» после ухода из команды форварда Лионеля Месси.

«После всей этой истории с Лео и его уходом я думаю, что такая победа даёт команде уверенность. Мы очень рады и взбудоражены.

Конечно, теперь уже всё будет иначе по сравнению с тем, когда за команду выступал Месси. Но я думаю, что у нас достаточно сильная команда, чтобы бороться за титулы в нынешнем сезоне. Сегодня мы сделали первый шаг на пути к этому.

Мне повезло забить, это был важный гол, ведь мы открыли счёт. Гол помог нам успокоиться. Мы чувствовали поддержку фанатов, что было самым важным», — сказал Пике.