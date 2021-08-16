Михаил Кержаков: после удаления «Локомотив» немного расслабился, за что и поплатился

Голкипер «Зенита» Михаил Кержаков подвёл итоги матча 4-го тура РПЛ с «Локомотивом». Встреча закончилась со счётом 1:1, команды забили по мячу в концовке с пенальти.
«Очень эмоциональная игра? Скорее, так можно говорить о концовке. Первый тайм был напряжённым в плане борьбы, но это ожидалось. Матчи с «Локомотивом» на выезде всегда проходят практически по такому сценарию. Много единоборств, неуступчивый футбол, минимум моментов, не очень много голов.
До удаления во втором тайме так и играли. После красной карточки Далеру Кузяеву «Локомотив», наверное, немного расслабился, подумал, что сейчас преимущество будет у него и он забьёт, за что и поплатился. Мы выбегали в контратаки и могли отличиться несколько раз. В итоге заработали пенальти.
Пенальти в ворота «Зенита»? Мне кажется, был. Но, судя по всему, за секунду до нарушения в штрафной был фол на Венделе. С моей позиции чётко было не разглядеть, но он сам говорил и ребята после игры говорили — Вендела толкали», — цитирует Кержакова пресс-служба «Зенита».
- 16 августа 2021
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