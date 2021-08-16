Ловрен и Влашич получили вызов в сборную Хорватии на матчи отбора ЧМ-2022

Пресс-служба сборной Хорватии на странице в «Твиттере» опубликовала состав команды на матчи отборочного турнира ЧМ-2022 с национальными командами России (1 сентября), Словакии (4 сентября) и Словении (7 сентября).

Заявка выглядит следующим образом:

вратари: Доминик Ливакович («Динамо» Загреб), Симон Слуга («Лутон Таун»), Ивица Ивушич («Осиек»),



защитники: Домагой Вида («Бешикташ»), Деян Ловрен («Зенит»), Борна Баришич («Рейнджерс»), Дуе Чалета-Цар («Марсель»), Йосип Юранович («Легия»), Филип Уремович («Рубин»), Миле Шкорич («Осиек»), Йошко Гвардиол («РБ Лейпциг»), Борна Соса («Штутгарт»),



полузащитники: Лука Модрич («Реал»), Матео Ковачич («Челси»), Марсело Брозович («Интер»), Марио Пашалич («Аталанта»), Никола Влашич (ЦСКА), Лука Иванушец («Динамо» Загреб), Никола Моро («Динамо»),



нападающие: Иван Перишич («Интер»), Андрей Крамарич («Хоффенхайм»), Мислав Оршич («Динамо» Загреб), Анте Будимир («Осасуна»), Марко Ливая («Хайдук»), Антонио-Мирко Колак («Мальмё»).