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Клаудиньо: хорошо, что отправился с «Зенитом» в Москву и разделил эмоции с ребятами

Клаудиньо: хорошо, что отправился с «Зенитом» в Москву и разделил эмоции с ребятами
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Бразильский нападающий «Зенита» Клаудиньо рассказал о своих впечатлениях от поездки на матч 4-го тура Российской Премьер-Лиги с «Локомотивом» (1:1).

«Я хоть и не вышел на поле, но эта поездка была очень важной и полезной для моей адаптации в новой команде. Рад, что отправился с командой в Москву, посмотрел, как она живёт на выезде. Хорошо, что был с ней на стадионе, окунулся в эти эмоции, разделил их с ребятами, почувствовал новую для себя атмосферу.

Конечно, 1:1 — это не тот результат, который нас всех обрадовал. Но было видно, что наши игроки отдали на поле сто процентов своих сил. Было приятно видеть такую борьбу. И даже эта ничья важна на пути к чемпионству — той цели, к которой мы хотим прийти», — приводит слова Клаудиньо «Матч ТВ».

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