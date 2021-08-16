«Манчестер Юнайтед» официально объявил о переходе Варана

Пресс-служба «Манчестер Юнайтед» официально объявила о переходе защитника мадридского «Реала» Рафаэля Варана. О договорённости о трансфере француза было объявлено уже давно, но официально он был представлен в качестве игрока «Манчестер Юнайтед» лишь сегодня.

Запись можно посмотреть в «твиттере» «Манчестер Юнайтед».

Варан защищал цвета «Реала» с 2011 года, а до этого выступал за «Ланс», воспитанником которого является. В минувшем сезоне Рафаэль принял участие в 31 матче испанской Примеры, забил два гола и получил две жёлтые карточки. В составе «Реала» Варан трижды стал чемпионом Испании, завоевал Кубок и три Суперкубка страны, а также четырежды выиграл Лигу чемпионов и клубный чемпионат мира и стал обладателем трёх Суперкубков УЕФА.