Крыховяк и Рыбус вызваны в сборную Польши на матчи отбора ЧМ-2022

Пресс-служба сборной Польши на официальном сайте Польского футбольного союза (PZPN) опубликовала состав национальной команды на матчи отборочного турнира ЧМ-2022 с Албанией (2 сентября), Сан-Марино (5 сентября) и Англией (8 сентября).



Заявка выглядит следующим образом:



вратари: Бартломей Дронговский («Фиорентина»), Лукаш Скорупски («Болонья»), Войцех Щенсны («Ювентус»),



защитники: Ян Беднарек («Саутгемптон»), Бартош Берешиньски («Сампдория»), Павел Давидович («Верона»), Камил Глик («Беневенто»), Михал Хелик («Барнсли»), Томаш Кендзёра («Динамо» Киев), Тимотеуш Пухач («Унион»), Мацей Рыбус («Локомотив»),



полузащитники: Пшемыслав Франковски («Ланс»), Кацпер Козловски («Погонь Щецин»), Гжегож Крыховяк («Краснодар»), Кароль Линетты («Торино»), Якуб Модер («Брайтон энд Хоув Альбион»), Камиль Юзвяк («Дерби Каунти»), Пётр Зелиньски («Наполи»), Матеуш Клих («Лидс Юнайтед»), Никола Залевский («Рома»), Себастьян Шиманьски («Динамо»),



нападающие: Давид Ковнацки («Фортуна»), Роберт Левандовски («Бавария»), Кароль Свидерски (ПАОК), Адам Букса («Нью-Инглэнд Революшн»), Кшиштоф Пёнтек («Герта»).



Резервный список: Радослав Маецки («Монако»).