«Реал» объявил о продлении контракта с Тибо Куртуа

Голкипер «Реала» Тибо Куртуа продлил контракт с мадридским клубом, сообщается на официальном сайте испанской команды. Новое соглашение бельгийского вратаря с «Реалом» рассчитано до 30 июня 2026 года.

Напомним, Куртуа защищает цвета «Реала» с 2018 года, куда перешёл из лондонского «Челси». Контрактное соглашение вратаря с мадридским клубом рассчитано до 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в € 60,00 млн. Ранее Куртуа выступал за «Челси» и «Генк». С 2011 года Куртуа вызывается в национальную команду Бельгии.



В следующем туре чемпионата Испании сезона-2021/2022 «Реал» встретится с «Леванте». Матч состоится 22 августа в Валенсии на стадионе «Сьюдад де Валенсия», начало — в 23:00 мск.