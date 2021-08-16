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Нагельсман сравнил Левандовского и Холанда

Нагельсман сравнил Левандовского и Холанда
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Главный тренер «Баварии» Юлиан Нагельсман сравнил форварда команды Роберта Левандовского и нападающего «Боруссии» Дортмунд Эрлинга Холанда.

«Холанд — выдающийся форвард, он оказывает невероятное влияние на игру «Боруссии». Ему нельзя давать пространство для забеганий. Он очень быстр, бежит со скоростью 36 км/ч.

Но Левандовски уже доказал, что является нападающим мирового класса. А Эрлинг пока ещё не так долго играет в Бундеслиге, но его статистика впечатляет. Мы говорим о нападающих разного стиля. Левандовски опытнее, я счастлив, что он выступает за нашу команду», — цитирует тренера Bayern & Germany.

Нагельсман возглавил «Баварию» перед началом нынешнего сезона, ранее он тренировал «РБ Лейпциг».

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