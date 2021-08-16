Спортдиректор «Боруссии» Д: всегда были спокойны насчёт слухов о возможном уходе Холанда

Спортивный директор дортмундской «Боруссии» Себастьян Кель отметил, что в клубе не беспокоились по поводу возможного ухода нападающего Эрлинга Холанда.



«Было много слухов, много обсуждений, но мы всегда были откровенны с Эрлингом, его отцом и Миной Райолой. Именно поэтому мы всегда были спокойны насчёт слухов о возможном трансфере. Холанд здесь, он мотивирован. Эрлинг хочет провести отличный сезон за эту команду», — приводит слова Келя Goal.com со ссылкой на Viaplay.

Эрлинг перешёл в «Боруссию» из «Ред Булл Зальцбург» в январе 2020 года. Контракт норвежца со «шмелями» рассчитан до 30 июня 2024 года. В сезоне-2020/2021 форвард сыграл за «Боруссию» 40 матчей, в которых забил 40 голов и отдал 11 голевых передач. Ранее сообщалось, что в услугах Холанда заинтересован «Челси».