Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
«Сочи» — «Химки». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Президент «Барселоны» назвал общую сумму долга клуба

Президент «Барселоны» назвал общую сумму долга клуба
Комментарии

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта рассказал о тяжёлом финансовом положении клуба. Лапорта признал, что каталонцы находятся в очень сложной ситуации.

«Отрицательная величина чистых активов клуба — € 451 млн. На зарплаты клуб тратит 103% от суммы доходов, что примерно на 20-25% больше, чем у наших конкурентов.

Общий долг «Барселоны» составляет € 1,35 млрд. Финансовое состояние клуба очень тревожное, оно уже драматичное», — приводит слова Лапорты «твиттер» «Барселоны».

Из-за финансовых проблем клуба «Барселона» не смогла зарегистрировать новый контракт с форвардом Лионелем Месси. Он в итоге перебрался в «ПСЖ». Стороны были готовы продлить контракт, но так и не сумели этого сделать из-за правил Примеры.

Новость по теме
Варан хотел получить 4-й номер в «Манчестер Юнайтед», но Джонс отказал ему
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021