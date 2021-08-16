Президент «Барселоны» назвал общую сумму долга клуба
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Президент «Барселоны» Жоан Лапорта рассказал о тяжёлом финансовом положении клуба. Лапорта признал, что каталонцы находятся в очень сложной ситуации.
«Отрицательная величина чистых активов клуба — € 451 млн. На зарплаты клуб тратит 103% от суммы доходов, что примерно на 20-25% больше, чем у наших конкурентов.
Общий долг «Барселоны» составляет € 1,35 млрд. Финансовое состояние клуба очень тревожное, оно уже драматичное», — приводит слова Лапорты «твиттер» «Барселоны».
Из-за финансовых проблем клуба «Барселона» не смогла зарегистрировать новый контракт с форвардом Лионелем Месси. Он в итоге перебрался в «ПСЖ». Стороны были готовы продлить контракт, но так и не сумели этого сделать из-за правил Примеры.
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