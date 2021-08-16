Президент «Барселоны» Лапорта: в случае с Месси мы приняли правильное решение

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта высказался об уходе нападающего Лионеля Месси из каталонского клуба.



«Месси — лучший футболист мира, у него есть свои цели и устремления. У него были предложения от разных клубов, которые были готовы заплатить за него значительные суммы. Мы общались с ним. Ожидали, что эти переговоры принесут плоды, но этого не произошло. Я по-прежнему испытываю уважение к Месси. Жаль, что эта история закончилась, но в случае с Месси мы приняли правильное решение», — приводит слова Лапорты Mundo Deportivo.

Месси выступал за основной состав «Барселоны» с 2005 года. Его контракт с каталонским клубом истёк в конце июня. 5 августа «Барселона» объявила, что соглашение с Месси не будет продлено. 10 августа форвард стал игроком «ПСЖ».