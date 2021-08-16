Назван список игроков, вызванных в сборную России на отборочные матчи ЧМ-2022

Главный тренер сборной России Валерий Карпин назвал игроков, которые были вызваны на сентябрьские матчи квалификации ЧМ-2022.

Отметим, что в сборную не были вызваны форвард «Зенита» Артём Дзюба и нападающий «Спартака» Александр Соболев.

Голкиперы: Гилерме («Локомотив»), Юрий Дюпин («Рубин»), Александр Максименко («Спартак»), Сергей Песьяков («Ростов»).

Защитники: Игорь Дивеев (ЦСКА), Станислав Магкеев («Локомотив»), Дмитрий Чистяков («Зенит»), Георгий Джикия («Спартак»), Михаил Осипенко («Ростов»), Марио Фернандес (ЦСКА), Вячеслав Караваев («Зенит»), Илья Самошников («Рубин»), Сергей Терехов («Сочи»), Фёдор Кудряшов («Антальяспор»).

Полузащитники: Дмитрий Баринов («Локомотив»), Максим Мухин (ЦСКА), Александр Головин («Монако»), Александр Ерохин («Зенит»), Далер Кузяев («Зенит»), Роман Зобнин («Спартак»), Алексей Миранчук («Аталанта»), Зелимхан Бакаев («Спартак»), Даниил Фомин («Динамо»), Арсен Захарян («Динамо»), Рифат Жемалетдинов («Локомотив»), Алексей Ионов («Краснодар»), Денис Черышев («Валенсия), Денис Макаров («Динамо»).

Нападающие: Фёдор Смолов («Локомотив»), Антон Заболотный (ЦСКА), Константин Тюкавин («Динамо»).