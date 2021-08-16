Агент Тюкавина отреагировал на вызов Константина в сборную России

Агент Алексей Сафонов, представляющий интересы нападающего «Динамо» Константина Тюкавина, прокомментировал вызов игрока на матчи отборочного турнира ЧМ-2022 с Хорватией, Кипром и Мальтой.



«У каждого тренера свой взгляд на игру и схему. Что касается Константина, чтобы не разочаровываться — не надо очаровываться. Моя любимая фраза. Карпин проповедует более быстрый футбол, Хорватия — более возрастная команда. Валерий Георгиевич выдал Тюкавину аванс, а лучше он или хуже кого-то, неважно, просто выглядел лучше. Мы не говорим о Соболеве и Дзюбе.



Не будет такого, что через сборную можно как-то поднять свой рейтинг. Играют те, кто готов на данный момент. Завтра-послезавтра, если кто-то снизит к себе требования и будет кто-то в более лучшей форме — нет вопросов. Может быть, есть вопросы по функциональной подготовке, всегда есть нюансы.



В душе очень рад за Тюкавина, не буду скрывать. Но жизнь только начинается, всё зависит от игрока. Помните чемпионат мира, есть такая фраза: от любви до ненависти один шаг. Тогда всех носили на руках. Ещё одна моя любимая фраза: если тебя несут на руках, не спеши радоваться, может, процессия следует на кладбище. Повторюсь, в данный момент я очень рад за Константина», — сказал Сафонов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.

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