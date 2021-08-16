Червиченко: Заболотный слабее Соболева и Дзюбы. Один из них должен был попасть в сборную

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко поделился мнением о невызове нападающего красно-белых Александра Соболева в сборную России на матчи отбора ЧМ-2022 с Хорватией, Кипром и Мальтой.

«Даже немножко странно, что Карпин не вызвал ни Соболева, ни Дзюбу. Один из них всё-таки должен был попасть в состав сборной. Тюкавин, Смолов и Захарян сейчас абсолютно заслуживают место в составе. Видимо, под свой стиль игры Карпин, учитывая особенности защитников хорватов, хочет забивать низом, а не рассчитывает на игру головой, как это было раньше. На мой вкус, по мастерству Заболотный слабее и Соболева, и Дзюбы. Может, перейдя в ЦСКА, он сейчас просто на кураже, но главному тренеру виднее.

В ситуации с Дзюбой всё прозрачно и понятно, и его отсутствие справедливо. Будет играть и забивать — вернётся в состав сборной, не будет — нет, а сейчас даже нечем апеллировать. Всё очень просто: забиваешь — играешь, не забиваешь — отдыхаешь», — сказал Червиченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валентиной Сивкович.