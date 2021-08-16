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Червиченко: вызов Максименко — правильное решение. Он вратарь номер один в России

Червиченко: вызов Максименко — правильное решение. Он вратарь номер один в России
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Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко высказался о вызове голкипера красно-белых Александра Максименко в сборную России на матчи отборочного турнира ЧМ-2022 с Хорватией, Кипром и Мальтой.

«Песьяков всё время путешествует с Карпиным, тут нечему удивляться. Вызов Максименко — это правильное и адекватное решение, он наконец-то дождался своего шанса. Считаю, на сегодняшний день Александр в России вообще вратарь номер один. Не доверять ему из-за того, что он молодой, было абсолютно неправильно и несправедливо.

К тому, кто будет капитаном, отношусь индифферентно. Всё равно, на кого нацепят повязку, потому что руководит не тот, кого окольцуют, а тот, у кого больше авторитета на поле. Её можно надеть на кого угодно, а ребята будут слушать того, кого считают лидером на поле», — сказал Червиченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валентиной Сивкович.

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