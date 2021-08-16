Живоглядов показал травму голеностопа после матча с «Зенитом»
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Защитник «Локомотива» Дмитрий Живоглядов опубликовал в «сториз» «Инстаграма» фото своего голеностопа с последствиями травмы, полученной в матче 4-го тура РПЛ с «Зенитом».
«#ЛокоЗенит» — подписал фото футболист, добавив разводящий руками эмодзи.
Во флэш-интервью в перерыве матча Живоглядов рассказал, что получил повреждение еще на предыгровой разминке, но, тем не менее, вышел в стартовом составе. По ходу матча защитнику несколько раз оказывали помощь, но на 77-й минуте он всё-таки был заменён на Антона Миранчука.
Встреча команд завершилась со счётом 1:1. В концовке встречи соперники обменялись точными ударами с пенальти. До этого «Локомотив» потерпел поражения в двух последних матчах с «Зенитом» с общим счётом 1:9.
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